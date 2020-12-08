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Названы смартфоны, которые можно выгоднее всего продать спустя долгое время
В рейтинге лидируют аппараты Xiaomi
Специалисты Huishoubao составили рейтинг смартфонов, которые меньше всего теряют в цене со временем. Это значит, что их можно выгоднее всего продать.
Рейтинг основан на данных продаж 5G-устройств по итогам 2020 года. Возглавили его смартфоны Xiaomi. Наибольшая остаточная стоимость на момент приобретения пользователями новых устройств оказалась у Xiaomi Mi 10. Второе место отдали Xiaomi Mi 10 Pro, а третье — Honor 30 Pro+. Также в топ-10 вошли модели Huawei Mate Xs, Huawei P40, Huawei P40 Pro, Honor 30 Pro, OnePlus 8, Honor Play 4 и Huawei Nova7.
Напомним, недавно ритейлеры сообщили, что в России спрос на 5G-смартфоны увеличивается втрое каждый квартал.