Названы смартфоны, которые первыми получат Android 10

Это будут Huawei Mate 20, Mate 20 Pro, Mate 20 X, Mate 20 Porsche Edition, нашумевшие флагманы Huawei P30, P30 Pro, а также Honor V20 и Honor Magic 2. Huawei также заявила, что намерена сотрудничать с разработчиками, чтобы их приложения были максимально совместимы с устройствами под новой операционной системой.

Стоит отметить, что до выхода финальной версии Android 10 список смартфонов наверняка будет расширен. Также журналисты предположили, что готовящиеся к выходу модели Mate 30 и Mate 30 Pro поступят в продажу сразу с новой версией операционки.

Напомним, Android Q Google анонсировала на последней конференции для разработчиков Google I/O 2019.