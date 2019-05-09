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Сегодня 13:23

Названы смартфоны, которые первыми получат Android 10

Это будут флагманы Huawei
Китайская компания Huawei огласила список смартфонов, которые первыми получат обновление до десятой версии Android Q.

Это будут Huawei Mate 20, Mate 20 Pro, Mate 20 X, Mate 20 Porsche Edition, нашумевшие флагманы Huawei P30, P30 Pro, а также Honor V20 и Honor Magic 2. Huawei также заявила, что намерена сотрудничать с разработчиками, чтобы их приложения были максимально совместимы с устройствами под новой операционной системой.

Стоит отметить, что до выхода финальной версии Android 10 список смартфонов наверняка будет расширен. Также журналисты предположили, что готовящиеся к выходу модели Mate 30 и Mate 30 Pro поступят в продажу сразу с новой версией операционки.

Напомним, Android Q Google анонсировала на последней конференции для разработчиков Google I/O 2019.

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