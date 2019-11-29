Названы смартфоны Samsung, которые не обновятся до Android 10

Это Galaxy S8, Galaxy S8+ и Galaxy Note 8. Список, в котором нет данных смартфонов, появился в разделе Notices приложения Samsung Members. В нём указаны сроки обновления остальных более чем 40 устройств на Android 10. От страны к стране даты могут различаться, но в целом ждать апдейт нужно не раньше следующего года.

Напомним, смартфоны серии Galaxy S8 и Galaxy Note 8 вышли с Android 7 Nougat «из коробки». Android 9 Pie станет последней доступной для устройств версией операционной системы.