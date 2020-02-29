Названы смартфоны Xiaomi, которые получат новую фирменную оболочку

Скорее всего, MIUI 12 начнёт приходить на смартфоны во втором полугодии 2020. Источники полагают, что в обновлённой оболочке появится системный тёмный режим и новый графический пользовательский интерфейс. MIUI 12, вероятно, будет работать на Android 11.

Источники опубликовали список устройств, владельцам которых стоит ожидать обновления. Правда, касается это, в первую очередь, китайских пользователей. В любом случае, список обширный, включает в себя примерно полсотни моделей. Ознакомиться с ним можно ниже: