Телефоны
Сегодня 16:49
Названы смартфоны Xiaomi, которые получат новую фирменную оболочку
Их почти полсотни
В январе стало известно, что MIUI 12 находится в разработке. Её бета-тестирование может начаться уже в марте-апреле текущего года. Официально она выйдет, конечно, позже, но уже сейчас названы смартфоны Xiaomi, которые получат новую фирменную оболочку.
Скорее всего, MIUI 12 начнёт приходить на смартфоны во втором полугодии 2020. Источники полагают, что в обновлённой оболочке появится системный тёмный режим и новый графический пользовательский интерфейс. MIUI 12, вероятно, будет работать на Android 11.
Источники опубликовали список устройств, владельцам которых стоит ожидать обновления. Правда, касается это, в первую очередь, китайских пользователей. В любом случае, список обширный, включает в себя примерно полсотни моделей. Ознакомиться с ним можно ниже:
UPD: Инсайдер Xiaomishka заявил, что данный список не имеет ничего общего с действительностью.