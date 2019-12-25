Названы смартфоны Xiaomi, которые скоро получат Android 10

Дело в том, что компания опубликовала исходные коды ядер для обновления Android 10 для некоторых смартфонов. Среди них оказались народный хит Pocophone F1, Mi MIX 2S, Mi MIX 3 и Xiaomi Mi 8, включая Mi 8 Pro и Mi 8 Explorer Edition. Публикация исходных кодов позволяет сторонним разработчикам заняться созданием стабильных и полностью рабочих кастомных прошивок.

Стоит отметить, что эти устройства уже получили обновление до MIUI 11, основанной на базе старой Android 9 Pie.

По традиции, обновление на Android 10 сначала придёт пользователям в Китае. После этого в течение нескольких недель распространится по всему миру. Конкретные сроки не названы, но обновление не должно заставить себя долго ждать.