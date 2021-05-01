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Сегодня в 11:11
Названы смартфоны Xiaomi Poco, которые получат обновление прошивки
Pocophone F1 в списке нет
В декабре прошлого года Xiaomi анонсировала обновление MIUI 12.5. Ни один из смартфонов Poco пока не получил апдейт, но скоро это изменится. Компания объявила тест прошивки для множества своих устройств по всему миру.
К сожалению, в списке моделей нет Pocophone F1. Возможно, это устройство вовсе не получит MIUI 12.5, возможно, что получит, но не в рамках тестовой программы. Сейчас Pocophone F1 работает под управлением Android 10.
Нижеперечисленные модели же получат глобальную стабильную MIUI 12.5:
- POCO F3;
- POCO X3 PRO;
- POCO X3/NFC;
- POCO F2 PRO;
- POCO X2;
- POCO M3;
- POCO M2 PRO;
- POCO M2;
- POCO C3.
Когда именно начнёт распространяться прошивка, неясно.