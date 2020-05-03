Названы современные смартфоны с лучшей ремонтопригодностью

Материал специалиста опубликовали в издании Android Police. В нём приведён топ-5 Android-смартфонов, которые можно назвать наиболее ремонтопригодными.

Первым в списке упоминается Fairphone 3, который называют самым ремонтопригодным на планете. Именно он набрал 10 баллов из 10 в тесте iFixit. Его преимуществом является модульность с легко снимаемой батареей и экраном, который можно без проблем заменить. Однако купить данный смартфон можно только в Европе.

За Fairphone 3 следует SHIFT6m. Это последний продукт небольшого немецкого производителя Shiftphone. Он тоже доступен только в Европе.

Далее идёт смартфон, который в России тоже официально не продаётся, но хотя бы более известен. Это Google Pixel 3a. Он наиболее ремонтопригодный смартфон из тех, что выпускаются крупными производителями.

В конце упоминаются OnePlus 7T и смартфоны Motorola серий G и E.