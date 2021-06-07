Названы способы избавиться от навязчивых обзвонов по телефону

Об этом специалист беседовал с изданием «РИА Новости». Первым делом он назвал простой способ — отписаться от рекламной рассылки. «Если вам стали поступать звонки и сообщения от компаний, чьи услуги вам не интересны или уже не актуальны, смело отвечайте обратной связью: отпишите меня от вашей рассылки», — рассказал эксперт.

Если же это не помогает, можно пожаловаться в Федеральную антимонопольную службу (ФАС). Кроме того, в смартфоне следует проверять сообщения от приложений и снимать ненужные настройки. Это позволит не только уберечься от рекламы, но и защитить данные. Ещё можно пользоваться приложениями-блокировщиками рекламы. Однако прежде чем их скачивать, следует убедиться, что они сами не вирусные.