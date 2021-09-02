Названы способы убрать всплывающие уведомления с платной подпиской от оператора

Первый способ отключения - через "Настройки". Нужно зайти в раздел "Приложения" в "Параметрах" и ввести в поисковой строке "SIM". Затем надо открыть свойства этого приложения от оператора (или двух, если две SIM-карты) и в пункте "Уведомления" убрать разрешение. После этого в тех же свойствах приложения (или "Информации о приложении") необходимо принудительно остановить его работу. Если две симки, то проделать с каждым приложением так. Однако пользователь подчёркивает, что работает такой способ только до перезагрузки смартфона.

Второй метод - сложнее, но он навсегда убирает всплывающие сообщения. Нужно на смартфоне активировать меню разработчика, включить передачу через USB. Телефон нужно при этом подключить к ПК. На компьютере необходимо будет через ADB нужно выполнить две команды: adb shell pm disable-user com.android.stk adb shell am force-stop com.android.stk.

После этого из "Приложений", утверждает пользователь, уберутся меню SIM-карт.