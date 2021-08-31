Названы способы ускорить работу смартфона

Прежде всего пользователь заметил, что все перечисленные действия предлагается выполнить пользователям аппаратов на Android. Хотя, по его словам, это всё по большей части актуально будет и для других операционных систем.

Сначала нужно проверить объём свободной памяти на устройстве ("Настройки" - "Хранилище"). Там должно быть не занято хотя бы 5 ГБ. При удалении ненужного лучше сначала обращать внимание на видео, а затем на аудиозаписи и фото.

После этого автор советует удалить приложение, которыми вы почти не пользуетесь. Это сделать также можно в настройках - в разделе "Приложения". Если стереть из памяти телефона их невозможно, то постарайтесь отключить.

Режим энергосбережения может также "съедать" скорость. Поэтому его необходимо или отключить или в параметрах выбрать пункт "Оптимальный".

Тормозить работу смартфона способны виджеты, установленные на главном экране. Их тоже по необходимости лучше убрать.

Когда все описанные выше этапы пройдены, надо выключить и включить аппарат. Именно выключить и включить, а не перезагрузить.