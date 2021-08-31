Названы способы ускорить работу смартфона

Названы способы ускорить работу смартфонаНужно проверить несколько параметров в телефоне
Прежде всего пользователь заметил, что все перечисленные действия предлагается выполнить пользователям аппаратов на Android. Хотя, по его словам, это всё по большей части актуально будет и для других операционных систем.
Сначала нужно проверить объём свободной памяти на устройстве ("Настройки" - "Хранилище"). Там должно быть не занято хотя бы 5 ГБ. При удалении ненужного лучше сначала обращать внимание на видео, а затем на аудиозаписи и фото.
После этого автор советует удалить приложение, которыми вы почти не пользуетесь. Это сделать также можно в настройках - в разделе "Приложения". Если стереть из памяти телефона их невозможно, то постарайтесь отключить.
Режим энергосбережения может также "съедать" скорость. Поэтому его необходимо или отключить или в параметрах выбрать пункт "Оптимальный".
Тормозить работу смартфона способны виджеты, установленные на главном экране. Их тоже по необходимости лучше убрать.
Когда все описанные выше этапы пройдены, надо выключить и включить аппарат. Именно выключить и включить, а не перезагрузить.
Далее можно перейти к очистке кэша браузера и приложений. Первое есть в настройках браузера ("Очистить историю"), второе сделать можно с помощью специальных приложений или настроек смартфона. У Xiaomi это пункты "Хранилище" - "Данные кэша", у Samsung - "Обслуживание устройства", у других производителей - "Менеджер хранилища". Ещё эта функция открывается, если нажать во время нахождения на стартовом экране кнопку громкости вверх и кнопку включения. Выбрать после этого надо меню Recovery, потом - Wipe Cache. Ещё то же самое можно сделать и при помощи приложений из Play Market, но через системные настройки надёжнее, замечает пользователь.
Ещё автор называет два варианта, один из которых может подойти владельцам недорогих китайских смартфонов. Это отключение автоматической загрузки обновлений для приложений, а для дешёвых аппаратов - установка карты MicroSD.
В случае, когда все перечисленные способы не помогли, остаётся только сброс настроек до заводских ("Настройки" - "Система" - "Сброс настроек"). Перед этим нужно переместить все важные данные на флешку или какой-либо ещё накопитель.