Названы способы защиты детского смартфона от мошенников

Его рекомендации приводит издание «Лента.ру». Эксперт отметил, что родителям не следует привязывать смартфон ребёнка к платёжным системам. Он советует взрослым проводить все платежи самостоятельно.

Также необходимо установить на телефоне ребёнка сложный пароль. Эксперт считает, что лучше всего использовать биометрические средства доступа, то есть по отпечатку пальца или изображению лица. Ещё нужно установить на смартфон антивирус и ограничить возможности по загрузке приложений. Благодаря этому устройство ребёнка можно будет защитить от спама и вредоносного ПО.

Кроме того, можно подключить уведомления и подтверждения о совершаемых операциях по счёту на телефон взрослого. Через оператора связи можно отключить или ограничить подписки на платный контент и изменение тарифа.