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Названы сроки анонса улучшенной версии топового процессора Snapdragon для смартфонов
Речь о Snapdragon 865+
По традиции, Qualcomm готовит к выходу новую версию главной SoC текущего года — Snapdragon 865 с приставкой «+». Инсайдер уже назвал сроки анонса улучшенного варианта топового процессора Snapdragon для смартфонов.
Информацией поделился Ice Universe. По его словам, Qualcomm официально представит Snapdragon 865+ в июле 2020 года. Инсайдер утверждает, что все флагманские смартфоны второй половины 2020 года будут работать на новом процессоре.
Из прошлогоднего опыта со Snapdragon 855+, можно сделать вывод, что Snapdragon 865+ будет отличаться от обычной модели повышенной тактовой частотой и улучшенным графическим процессором.
По слухам, улучшенный процессор получат смартфоны ASUS ROG Phone 3, второе поколение Galaxy Z Flip и Galaxy Note 20+.