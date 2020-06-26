Названы сроки анонса улучшенной версии топового процессора Snapdragon для смартфонов

Информацией поделился Ice Universe. По его словам, Qualcomm официально представит Snapdragon 865+ в июле 2020 года. Инсайдер утверждает, что все флагманские смартфоны второй половины 2020 года будут работать на новом процессоре.

Из прошлогоднего опыта со Snapdragon 855+, можно сделать вывод, что Snapdragon 865+ будет отличаться от обычной модели повышенной тактовой частотой и улучшенным графическим процессором.

По слухам, улучшенный процессор получат смартфоны ASUS ROG Phone 3, второе поколение Galaxy Z Flip и Galaxy Note 20+.