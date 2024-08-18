Названы сроки предзаказа складного Tecno Phantom V Fold 2: официальные изображения

Названы сроки предзаказа складного Tecno Phantom V Fold 2: официальные изображенияПредложение неплохое
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Покупатели, которые оформят предварительный заказ в течение этого времени, получат набор бесплатных подарков на сумму около $ 193, который включает в себя подарочную коробку с Bluetooth-динамиком, флягой, дорожной сумкой и часами Tecno Watch 3.
Хотя Tecno еще не раскрыла подробные спецификации, первые признаки указывают на заметные обновления. Phantom V Fold 2 оснащен обновленным прямоугольным модулем камеры с 50-мегапиксельной тройной камерой, светодиодной вспышкой и сканером отпечатков пальцев, расположенным сбоку. Новая модель также, судя по всему, поддерживает стилус.
Phantom V Flip 2, продолжение оригинальной раскладушки, будет оснащен более крупным экраном по сравнению с предшественником. По слухам, эти устройства будут работать на чипсетах Dimensity 9000 Plus и Dimensity 8050.