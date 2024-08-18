Названы сроки предзаказа складного Tecno Phantom V Fold 2: официальные изображения

Покупатели, которые оформят предварительный заказ в течение этого времени, получат набор бесплатных подарков на сумму около $ 193, который включает в себя подарочную коробку с Bluetooth-динамиком, флягой, дорожной сумкой и часами Tecno Watch 3.

Хотя Tecno еще не раскрыла подробные спецификации, первые признаки указывают на заметные обновления. Phantom V Fold 2 оснащен обновленным прямоугольным модулем камеры с 50-мегапиксельной тройной камерой, светодиодной вспышкой и сканером отпечатков пальцев, расположенным сбоку. Новая модель также, судя по всему, поддерживает стилус.