Названы сроки выхода дешёвых 5G-смартфонов Huawei

Сейчас самым доступным 5G-аппаратом можно назвать Redmi K30 5G. Его стоимость в базовой комплектации равна $290. Huawei намерена выпустить совсем дешёвые устройства. Скорее всего, они будут работать на новейшей недорогой платформе с 5G. Поэтому сроки выпуска пока звучат так туманно.

Кроме того, нельзя быть уверенным, что Huawei выведет дешёвые 5G-смартфоны за пределы китайского рынка. В любом случае, в 2020 году мы должны увидеть новые модели и от других производителей, которые уверены в перспективности сетей пятого поколения.