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Названы сроки выхода дешёвых 5G-смартфонов Huawei
Это будут устройства стоимостью меньше десяти тысяч рублей
Глава подразделения по работе с 5G Huawei Ян Чаобинь (Yang Chaobin) заявил, что к концу этого года или в начале следующего компания выпустит смартфоны с поддержкой сетей пятого поколения по цене всего $150. Это меньше десяти тысяч рублей по текущему курсу.
Сейчас самым доступным 5G-аппаратом можно назвать Redmi K30 5G. Его стоимость в базовой комплектации равна $290. Huawei намерена выпустить совсем дешёвые устройства. Скорее всего, они будут работать на новейшей недорогой платформе с 5G. Поэтому сроки выпуска пока звучат так туманно.
Кроме того, нельзя быть уверенным, что Huawei выведет дешёвые 5G-смартфоны за пределы китайского рынка. В любом случае, в 2020 году мы должны увидеть новые модели и от других производителей, которые уверены в перспективности сетей пятого поколения.