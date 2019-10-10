Названы сроки выхода доступного и компактного iPhone SE 2

В частности, работать iPhone SE 2 будет на новеньком чипсете A13. Диагональ ЖК-экрана у него составит 4,7 дюйма. Пока неясно, будет ли смартфон оснащён Touch ID или же получит только Face ID.

Судя по всему, на основе этих прогнозов, кто-то создал рендеры будущего устройства. На них кнопку под экраном оставили. Модуль с основной камерой чуть выступает над задней панелью, как у iPhone 11.