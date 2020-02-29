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Названы сроки выхода двухэкранного смартфона Microsoft
Релиз может случиться раньше, чем все ожидали
В октябре прошлого года Microsoft анонсировала необычное устройство — Surface Duo под управлением Android. Его особенностью стала поддержка двух экранов. Прежде считалось, что аппарат появится на рынке не раньше, чем в конце 2020 года, однако теперь названы другие сроки выхода двухэкранного смартфона Microsoft.
Когда устройство анонсировали, оно ещё находилось на ранней стадии разработки. Столь ранняя презентация была обусловлена желанием компании создать новый смартфон более прозрачным и открытым способом.
Как пишут источники, похоже, Microsoft работает над Surface Duo с опережением графика. Его релиз может произойти уже летом 2020 года. Информаторы сообщают, что «железо» аппарата уже готово, и сейчас команда разработчиков занимается программной настройкой.
Источник также утверждает, что Surface Duo будет работать на процессоре Snapdragon 855 и никакой поддержки 5G у него не предвидится.