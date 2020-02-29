Названы сроки выхода двухэкранного смартфона Microsoft

Когда устройство анонсировали, оно ещё находилось на ранней стадии разработки. Столь ранняя презентация была обусловлена желанием компании создать новый смартфон более прозрачным и открытым способом.

Как пишут источники, похоже, Microsoft работает над Surface Duo с опережением графика. Его релиз может произойти уже летом 2020 года. Информаторы сообщают, что «железо» аппарата уже готово, и сейчас команда разработчиков занимается программной настройкой.

Источник также утверждает, что Surface Duo будет работать на процессоре Snapdragon 855 и никакой поддержки 5G у него не предвидится.