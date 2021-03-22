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Сегодня в 16:49
Названы сроки выхода iPhone 13
Кажется, в этом году всё будет по плану
Аналитик Wedbush заявил, что Apple в 2021 году вернётся к своим привычным сентябрьским презентациям новых iPhone.
Аналитик утверждает, что смартфоны линейки iPhone 13, скорее всего, будут доступны в третьей неделе сентября. Однако есть вероятность, что запуск может быть перенесён на начало октября.
Аналитик в своих прогнозах опирается на информацию, полученную от цепочек поставок.
Напомним, по традиции Apple представляет новые айфоны в сентябре, но в 2020 году линейка iPhone 12 была анонсирована в октябре. Это почти наверняка было связано с задержками производства из-за пандемии COVID-19.
Аналитик также подтвердил, что iPhone 13 получат хранилище на 1 ТБ и сканер LiDAR для всех четырёх моделей.