Названы сроки выхода iPhone 13

Аналитик утверждает, что смартфоны линейки iPhone 13, скорее всего, будут доступны в третьей неделе сентября. Однако есть вероятность, что запуск может быть перенесён на начало октября.

Аналитик в своих прогнозах опирается на информацию, полученную от цепочек поставок.

Напомним, по традиции Apple представляет новые айфоны в сентябре, но в 2020 году линейка iPhone 12 была анонсирована в октябре. Это почти наверняка было связано с задержками производства из-за пандемии COVID-19.

Аналитик также подтвердил, что iPhone 13 получат хранилище на 1 ТБ и сканер LiDAR для всех четырёх моделей.