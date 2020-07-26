Названы сроки выхода нового флагманского смартфона Xiaomi

Информацией поделился китайский инсайдер Digital Chat Station. По его словам, модель Mi 10 Pro+ будет запущена уже в следующем месяца — августе. Источник не огласил характеристики устройства, но известно, что его оснастят OLED дисплеем частотой обновления 120 Гц.

Также ранее появилась информация о том, что Xiaomi Mi 10 Pro+ не получит флагманский процессор Qualcomm Snapdragon 865+, что несколько иронично. Скорее всего, смартфон будет работать на стандартной версии Snapdragon 865.

Ещё один слух гласит о том, что Xiaomi Mi 10 Pro+ будет поддерживать 100-ваттную быструю зарядку. С этим, впрочем, согласны не все.