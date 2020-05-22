Названы сроки выхода новой «раскладушки» с гибким экраном Motorola

Сообщается, что Motorola готовит второе поколение Razr к выходу в сентябре. Информация об этом поступила от генерального директора подразделения Lenovo в Южной Африке. Больше никаких сведений о новом смартфоне, к сожалению, нет. Но можно ждать утечек в ближайшее время.

Напомним, к Motorola Razr 2019 возникали претензии по поводу надёжности конструкции. Однажды, например, устройство не выдержало перепада температур, и у него возникли проблемы с экраном. Впрочем, вопросы к прочности конструкции возникали и у пользователей других гибких смартфонов.