Названы сроки выхода первого гибкого смартфона Google

Информацией поделился старший директор Display Supply Chain Consultants Дэвид Наранхо (David Naranjo). Предполагаемый Google Pixel Fold, по его словам, будет использовать дисплей LTPO OLED.

Ранее Google анонсировала скорый выпуск смартфонов Pixel 6. Он должен состояться 19 октября. Компания ничего не говорила о возможном Pixel Fold, однако можно ожидать, что в этот же день Google покажет смартфон как «one more thing». Впрочем, не исключено, что запуск гибкого устройства состоится и позже.

По слухам, в Pixel Fold будет установлен складывающийся вовнутрь экран диагональю 7,6 дюйма.