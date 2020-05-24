Названы сроки выхода первого за два года флагманского смартфона HTC

Источники утверждают, что уже в июле HTC представит новая флагманское устройство. Про его характеристики пока ничего не ясно. Известно только, что смартфон будет работать в сетях пятого поколения. Скорее всего, в качестве аппаратной основы у него выступит топовый процессор, например, Snapdragon 865. Но не исключён и выбор альтернативной платформы MediaTek Dimensity 1000+.

Напомним, в 2019 году мы так и не увидели флагманского решения от HTC, что свидетельствовало о кризисе компании.