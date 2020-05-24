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Названы сроки выхода первого за два года флагманского смартфона HTC
Может быть, это исправит плачевное положение компании?
О том, что находящаяся в кризисе HTC готовится выпустить новый смартфон, слухи ходят уже давно. Говорили и о 5G-устройстве, и о модели среднего уровня. Теперь же в сети назвали сроки выхода первого за два года флагманского смартфона HTC.
Источники утверждают, что уже в июле HTC представит новая флагманское устройство. Про его характеристики пока ничего не ясно. Известно только, что смартфон будет работать в сетях пятого поколения. Скорее всего, в качестве аппаратной основы у него выступит топовый процессор, например, Snapdragon 865. Но не исключён и выбор альтернативной платформы MediaTek Dimensity 1000+.
Напомним, в 2019 году мы так и не увидели флагманского решения от HTC, что свидетельствовало о кризисе компании.