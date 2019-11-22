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Названы сроки выхода раскладушки с гибким экраном от Samsung
Компания переосмыслит Galaxy Fold
Сетевой информатор сообщил, что Samsung готовит к выпуску два новых смартфона с гибкими экранами. Один из них выйдет в форм-факторе, как у Motorola Razr. То есть будет раскладушкой.
Информацией делится шеф-редактор известного ресурса XDA-Developers. Обычно его инсайды оказываются правдивыми. По словам информатора, Samsung представит новинки в следующем году. В феврале-марте появится конкурент Motorola Razr, а в августе — преемник Galaxy Fold.
Журналисты пишут, что раскладушка получит экран диагональю 6,8 дюйма с врезанной фронтальной камерой. Как и конкурент от Motorola, устройство будет иметь дополнительный дисплей. По слухам, аппарат оснастят двумя аккумуляторами, причём ёмкость одного из них составит всего 900 мАч. Смартфон якобы будет поддерживать быструю зарядку мощностью 25 Вт.