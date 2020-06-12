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Названы сроки выхода следующего флагманского смартфона Huawei
Серии Mate 40
Сетевые источники назвали сроки выхода следующего флагманского смартфона Huawei. Несмотря на санкции со стороны США, компания, похоже, не будет отставать по графику.
Как сообщил один инсайдер в соцсети Weibo, Huawei всё ещё планирует выпустить флагманскую серию Mate 40 в четвёртом квартале 2020 года. Анонс устройств ожидается в октябре. Точной даты не названо.
Mate 30 в прошлом году представили в сентябре. Тем не менее, более ранние модели данной линейки Huawei показывала именно в октябре. То есть 2020 год не станет каким-то исключением.
Источники также сообщают, что китайская компания намерена поставить около 8 млн смартфонов Huawei Mate 40 и Mate 40 Pro к концу текущего года.
Что касается характеристик устройств, то пока известно лишь, что они будут работать на процессоре Kirin 1020, изготовленном по 5-нм техпроцессу. Это сделает его одним из самых быстрых чипов на рынке.