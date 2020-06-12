Названы сроки выхода следующего флагманского смартфона Huawei

Как сообщил один инсайдер в соцсети Weibo, Huawei всё ещё планирует выпустить флагманскую серию Mate 40 в четвёртом квартале 2020 года. Анонс устройств ожидается в октябре. Точной даты не названо.

Mate 30 в прошлом году представили в сентябре. Тем не менее, более ранние модели данной линейки Huawei показывала именно в октябре. То есть 2020 год не станет каким-то исключением.

Источники также сообщают, что китайская компания намерена поставить около 8 млн смартфонов Huawei Mate 40 и Mate 40 Pro к концу текущего года.

Что касается характеристик устройств, то пока известно лишь, что они будут работать на процессоре Kirin 1020, изготовленном по 5-нм техпроцессу. Это сделает его одним из самых быстрых чипов на рынке.