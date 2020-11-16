Телефоны
Сегодня 18:24
Названы сроки выпуска первого гибкого iPhone
Apple уже отправила прототипы партнёрам
Последнее время ходит много слухов о том, что Apple готовит к выходу смартфон с гибким экраном. В сети появилась очередная порция информации на эту тему. Похоже, мы увидим гибкий iPhone уже скоро.
Как пишет источник, Apple отправила прототипы гибкого айфона своему партнёру по сборке Foxconn. Цель последнего — выпустить финальную версию устройства в сентябре 2022 года. Видимо, вместе с линейкой iPhone 14.
Apple хочет, чтобы особое внимание при тестировании уделили, собственно, гибкому экрану. Складные iPhone должны будут перенести 100 тысяч циклов открытий и закрытий.
Сообщается также, что Apple оценивает использование OLED или micro-LED технологий. Похоже, что поставщиком панелей для гибкого айфона станет Samsung.