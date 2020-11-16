Названы сроки выпуска первого гибкого iPhone

Как пишет источник, Apple отправила прототипы гибкого айфона своему партнёру по сборке Foxconn. Цель последнего — выпустить финальную версию устройства в сентябре 2022 года. Видимо, вместе с линейкой iPhone 14.

Apple хочет, чтобы особое внимание при тестировании уделили, собственно, гибкому экрану. Складные iPhone должны будут перенести 100 тысяч циклов открытий и закрытий.

Сообщается также, что Apple оценивает использование OLED или micro-LED технологий. Похоже, что поставщиком панелей для гибкого айфона станет Samsung.