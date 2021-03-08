Названы сроки выпуска смартфонов Xiaomi с поддержкой системы сверхбыстрой 200-Вт зарядки

Если верить источнику, то запуск такого флагманского смартфона состоится во второй половине 2021 года.

Стоит отметить, что мощность 200 Вт — это совокупная мощность всех поддерживаемых способов зарядки смартфоном. То есть это комбинация быстрой проводной, беспроводной и обратной беспроводной зарядок. Стоит понимать, что речь не идёт о поддержке смартфоном одной лишь проводной 200-Вт зарядки.

Появление такого устройства у Xiaomi не кажется неожиданным. У модели Mi 10 Extreme Commemorative Edition, например, уже обеспечивается поддержка 180-Вт совокупной мощности. Пока неясно, как будет называться новый смартфон. Может быть, он будет версией Mi 11.