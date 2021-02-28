Названы сроки выпуска удешевлённой версии Huawei Mate 40

Сообщается, что новинка сохранит дизайн оригинального Huawei Mate 40. Различие будет заключаться в процессоре — ожидается тоже Kirin 990E. Кроме того, смартфон будет оснащён тройной камерой с оптикой Leica.

В январе неизвестный смартфон Huawei с модельным номером OCE-AN00 прошёл сертификацию для беспроводной зарядки. Стало ясно, что этот аппарат оборудован 6,5-дюймовым OLED экраном разрешением 2376 x 1080 пикселей. Считается, что это был Huawei Mate 40E. Больше о смартфоне, к сожалению, ничего не известно.