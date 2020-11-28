Названы сроки запуска второго поколения гибкой раскладушки Samsung Galaxy Z Flip 2

Анонс новой линейки Galaxy S ожидается в январе следующего года. А вот Galaxy Z Flip 2 выйдет чуть позже, во втором квартале 2021 года. Некоторые источники даже говорили, что этого не случится до следующего лета.

Напомним, финансовый отчёт Samsung за третий квартал 2020 года показал, что компания намерена популяризовать смартфоны с гибким экраном в следующем году. Исходя из этого, логично предположить, что Samsung просто не хочет выпускать Galaxy S21 вместе с Galaxy Z Flip 2. Ей не нужно, чтобы внимание покупателей рассеивалось.