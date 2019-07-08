Названы телефоны с лучшим качеством связи

Для составления рейтинга использовались данные по итогам первой половины 2019 года. Так, верх списка занял Xiaomi Mi 9. Его чувствительность эксперты оценили в –69 дБм. На втором месте оказался ZTE Axon 10 Pro (–71 дБм), а на третьем — Lenovo Z6 Pro с такими же показателями (–71 дБм).

Смартфон от южнокорейской компании Samsung Galaxy Note9 обосновался на четвёртом месте (–73 дБм). Его старший «брат» Galaxy S10+ занял седьмое место (–77,5 дБм).

Считается, что уровень принимаемого сигнала менее -75 дБМ обеспечивает нормальную связь в зданиях.