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Названы телефоны с лучшим качеством связи

На первом месте — китайцы
Сервис для бенчмаркинга Master Lu опубликовал рейтинг смартфонов с лучшим уровнем приёма сигнала сотовой сети. Первое место досталось китайцам.

Для составления рейтинга использовались данные по итогам первой половины 2019 года. Так, верх списка занял Xiaomi Mi 9. Его чувствительность эксперты оценили в –69 дБм. На втором месте оказался ZTE Axon 10 Pro (–71 дБм), а на третьем — Lenovo Z6 Pro с такими же показателями (–71 дБм).

Смартфон от южнокорейской компании Samsung Galaxy Note9 обосновался на четвёртом месте (–73 дБм). Его старший «брат» Galaxy S10+ занял седьмое место (–77,5 дБм).

Считается, что уровень принимаемого сигнала менее -75 дБМ обеспечивает нормальную связь в зданиях.

Xiaomishka

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