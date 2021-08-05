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Названы три метода взлома современных iPhone

Или почему пользователям iOS следует быть осторожными
Компания OTUS рассмотрела несколько способов, с помощью которых злоумышленники могут негативно повлиять на ОС iOS. Эксперты подчеркнули, что данные актуальны последние три года.
Названы три метода взлома современных iPhone

Одна из уязвимостей - CVE-2018-4344. Исправлена полностью она была, по словам компании, только в предпоследней версии ОС iPhone - iOS 13. Расположена она в системном вызове lio_listio, впоследствии это может привести к условию Race Condition. В итоге, если воспользоваться этой недоработкой, вероятно освобождение памяти по одному и тому же адресу несколько раз, а это станет причиной UAF уязвимости.

Ещё одна уязвимость - CVE-2021-1782 - была исправлена после обнаружения, что она используется хакерами с целью атаки на пользовательские устройства.

Наконец, выделяется третья уязвимость, которую исправить программно нельзя. Она находится в режиме DFU (низкоуровневое восстановление системы) и добавлена в набор инструментов checkm8.

Автор материала призвал помнить, что любое программное обеспечение может подвергнуться хакерской атаке. Поэтому при разработке приложения нужно стараться программировать его как можно более безопасно.

Названы три метода взлома современных iPhone