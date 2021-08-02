Названы три причины роста продаж складных смартфонов в России

Названы три причины роста продаж складных смартфонов в РоссииЛюди потратили на такие гаджеты 300 млрд рублей в первом полугодии
По данным «М.Видео-Эльдорадо», в первую половину 2021 года россияне потратили на смартфоны с гибкими экранами 300 млрд рублей. Как отмечает «Российская газета», в штуках это около 13 млн аппаратов. Таким образом россияне продемонстрировали максимальный интерес к смартфонам такого типа за последние полтора года. И это несмотря на высокую среднюю стоимость гибких устройств — 130 тысяч рублей.
Главный редактор Ferra.ru Евгений Харитонов считает, что у роста продаж складных смартфонов в России есть три причины. Первая — флагманы в классическом форм-факторе не предлагают инновационных функций уже больше года. А цена новинок растёт. Вторая причина — нерешительность компании Apple.
Фанаты iPhone ждали модель с гибким дисплеем с 2019 года, когда дебютировал Samsung Galaxy Fold первого поколения, и не дождались. При этом флагманы iPhone в последние пару лет изменяются очень незначительно — покупатели понимают, что есть риск потратить деньги на новую модель, но не заметить разницы. А складные смартфоны, в отличие от классических флагманов, эту разницу гарантируют.
Третья причина — складные устройства наконец стали зрелыми. У них больше нет «детских болезней». Кроме того, на рынке уже есть достаточно широкий выбор таких гаджетов.
Директор по стратегии и развитию медиапроектов Mail.ru Group Дмитрий Рябинин в свою очередь отметил, что смартфоны с гибким экраном растут в продажах за счёт низкой базы, маркетинговой поддержки, расширения ассортимента и представленности.