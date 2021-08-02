Названы три причины роста продаж складных смартфонов в России

По данным «М.Видео-Эльдорадо», в первую половину 2021 года россияне потратили на смартфоны с гибкими экранами 300 млрд рублей. Как отмечает «Российская газета», в штуках это около 13 млн аппаратов. Таким образом россияне продемонстрировали максимальный интерес к смартфонам такого типа за последние полтора года. И это несмотря на высокую среднюю стоимость гибких устройств — 130 тысяч рублей.

Главный редактор Ferra.ru Евгений Харитонов считает, что у роста продаж складных смартфонов в России есть три причины. Первая — флагманы в классическом форм-факторе не предлагают инновационных функций уже больше года. А цена новинок растёт. Вторая причина — нерешительность компании Apple.