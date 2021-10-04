Названы три смартфона с лучшей в мире ремонтопригодностью

Названы три смартфона с лучшей в мире ремонтопригодностьюИх можно полностью разобрать и собрать, подобно конструктору
Первым модульным телефоном Fairphone стала модель Fairphone 2. Любой пользователь мог её с лёгкостью разобрать и собрать самостоятельно. А, например, дисплей менялся примерно за минуту. Для 2015 года у этого смартфона были вполне неплохие характеристики: 5-дюймовый дисплей Full HD LCD, 8-мегапиксельная камера, ОС Android Lollipop 5.1, процессор Snapdragon 801, 2 ГБ оперативки и 32 ГБ внутренней с возможностью расширения ещё на 64 ГБ. Производителю важно было соблюсти три условия в новом устройстве: "право на ремонт", "взаимозаменяемость компонентов", "неконфликтное сырье и минимальный вред окружающей среде". Цена смартфона составляла 450 евро (около 38 тысяч рублей) без учёта доставки.
Fairphone 2 по ремонтопригодности получил, согласно оценке компании iFixit, 10 баллов из 10 возможных.
Fairphone 3 вышел в 2019 году. По ремонтопригодности он точно так же получил оценку 10.
Что касается характеристик, то они были следующими: дисплей 5,65 дюйма, процессор Snapdragon 632, 4 Гб оперативной памяти и 64 ГБ внутренней с возможностью добавления microSD, две камеры на 8 МП (фронтальная) и 12 МП (основная) с LED-вспышкой и видеосъёмкой в 4К 30 к/с, Full HD 60 к/с и HD 60 к/с.
Совсем недавно появился смартфон Fairphone 4. Он может похвастаться 6,3-дюймовым дисплеем, процессором Snapdragon 750G, ОЗУ объёмом 6 ГБ и основной памятью объёмом 128 ГБ, ОС Android 11, камерами 48 МП (задняя) и 25 МП (фронталка). У аппарата можно поменять дисплей, порт USB-C, фронтальную камеру, основную камеру, динамик, батарею, заднюю панель. Все элементы для этого легко приобрести на официальном сайте компании. Стоимость - 500-600 евро (42-50,6 тысяч рублей) в зависимости от комплектации.
Кроме того, производитель обещает обеспечивать поддержку устройства до 2027 года. И такой телефон и правда способен проработать пять лет.
Продажа девайся начнётся 25 октября, но официально - только в странах ЕС и Великобритании.