Названы три смартфона с лучшей в мире ремонтопригодностью

Fairphone 3 вышел в 2019 году. По ремонтопригодности он точно так же получил оценку 10.

Что касается характеристик, то они были следующими: дисплей 5,65 дюйма, процессор Snapdragon 632, 4 Гб оперативной памяти и 64 ГБ внутренней с возможностью добавления microSD, две камеры на 8 МП (фронтальная) и 12 МП (основная) с LED-вспышкой и видеосъёмкой в 4К 30 к/с, Full HD 60 к/с и HD 60 к/с.

Совсем недавно появился смартфон Fairphone 4. Он может похвастаться 6,3-дюймовым дисплеем, процессором Snapdragon 750G, ОЗУ объёмом 6 ГБ и основной памятью объёмом 128 ГБ, ОС Android 11, камерами 48 МП (задняя) и 25 МП (фронталка). У аппарата можно поменять дисплей, порт USB-C, фронтальную камеру, основную камеру, динамик, батарею, заднюю панель. Все элементы для этого легко приобрести на официальном сайте компании. Стоимость - 500-600 евро (42-50,6 тысяч рублей) в зависимости от комплектации.

Кроме того, производитель обещает обеспечивать поддержку устройства до 2027 года. И такой телефон и правда способен проработать пять лет.

Продажа девайся начнётся 25 октября, но официально - только в странах ЕС и Великобритании.