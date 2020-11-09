Названы все смартфоны Huawei, поддерживающие в России замену Google Pay

Сообщается, что возможность бесконтактной оплаты есть вообще на всех смартфонах Huawei с модулем NFC. Это стало возможным благодаря системе эмуляции хост-карты (HCE).

На сайте компании сказано, что в России смартфоны с поддержкой NFC могут использовать Huawei Pay. В их число входят HUAWEI P40 lite, HONOR 10 lite, HONOR 9 lite, HONOR 9A, HONOR 8A, HONOR 9C, HONOR 9S, HONOR 7C, HUAWEI Y8p, HUAWEI Y6p, HUAWEI Y5p. Весь список доступен по этой ссылке.

Для использования Huawei Pay владельцам смартфонов нужно установить приложение Huawei Wallet и привязать банковскую карту UnionPay, выпущенную банками «Газпромбанк», «Россельхозбанк» или «Восточный».