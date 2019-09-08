Названы все телефоны Huawei, которые получат новую прошивку на Android 10 в этом году

Согласно этой карте первыми устройствами с EMUI 10 станут Mate 30, которые должны дебютировать уже 19 сентября. В ноябре финальная версия прошивки «придёт» на P30 и P30 Pro. В декабре это случится с моделями Mate 20, Mate 20 Pro, Mate 20 RS. Mate 20X (4G), Honor 20, Honor 20 Pro и Honor V20. Больше до конца года никакие смартфоны обновления не получат.

Зато в следующем году в марте ожидается выход финальной версии EMUI 10 на устройства среднего класса — Huawei P30 Lite, P20 и Mate 10. А во второй четверти года обновление получат и другие смартфоны. Всего компания планирует выпустить новую версию прошивки для более чем 30 моделей.