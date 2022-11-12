Не будет оттягивать карманы: смартфон Realme 10 Pro сделают суперлёгким при 5000 мАч в аккумуляторе

Realme опубликовала тизер, из которого следует, что Realme 10 Pro получит аккумулятор на 5000 мАч, а его вес составит всего 173 грамма. Для сравнения: вес iPhone 13 Pro составляет 204 грамма, а ёмкость его аккумулятора — 3095 мАч.

Помимо этого, ожидается, что Realme 10 Pro получит процессор MediaTek Dimensity 1080. Также у него будут модуль NFC и двойной вибромотор.

Презентация смартфона состоится 17 ноября в Китае.