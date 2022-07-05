Не фонтан, но сгодится: OnePlus 10R получил 5 баллов из 10 за ремонтопригодность

В целом специалист смартфону OnePlus 10R 5G дал 5 баллов из 10 возможных. Из них - 0,5 балла из 2 за дизайн устройства, 2 балла из 2 за простоту обнаружения деталей для замены, 0,5 балла из 2 за простоту замены дисплея, 1 балл из 2 за простоту замены батареи, 1 балл из 2 за простоту замены остальных частей.

Напомним, что OnePlus 10R 5G работает на процессоре MediaTek Dimensity 8100 Max, объём оперативной памяти составляет у аппарата 8 или 12 ГБ, постоянной - 128 или 256 ГБ, ёмкость аккумулятора - 5000 мА*ч. Оснащён смартфон и AMOLED-экраном с диагональю 6,7 дюйма и частотой обновления 120 Гц, основной камерой с разрешением 50 МП, фронтальной в 16 МП, макрообъективом и сверхширокоугольным модулем.

Также, по оценкам эксперта, 4,5 баллов получил за ремонтопригодность Realme 9 Pro Plus, 5,5 баллов - Xiaomi Poco M4 5G, 6 баллов - Samsung Galaxy M23 5G.