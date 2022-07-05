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Не фонтан, но сгодится: OnePlus 10R получил 5 баллов из 10 за ремонтопригодность

Специалист сервисного центра оценил новинку от OnePlus
Эксперт канала PBKreviews на YouTube полностью разобрал смартфон OnePlus 10R 5G, чтобы выяснить, легко ли его будет починить при поломке.
Не фонтан, но сгодится: OnePlus 10R получил 5 баллов из 10 за ремонтопригодность

Ведущий PBKreviews оценил в одном из выпусков аппарат OnePlus 10R 5G по ремонтопригодности. Устройство получило всего 5 баллов из 10 возможных.

Для замены экрана, по словам эксперта, нужно будет снять заднюю крышку, затем открутить винты в задней части корпуса, отсоединить все кабели на вспомогательной плате, снять дополнительную плату. Благодаря этому вы сможете получить доступ к гибкому экранному кабелю. После этого необходимо нагреть дисплей, снять его, заменить на новый и собрать смартфон.

Для извлечения батареи удобно пользоваться специальными «язычками».

Не фонтан, но сгодится: OnePlus 10R получил 5 баллов из 10 за ремонтопригодность

В целом специалист смартфону OnePlus 10R 5G дал 5 баллов из 10 возможных. Из них - 0,5 балла из 2 за дизайн устройства, 2 балла из 2 за простоту обнаружения деталей для замены, 0,5 балла из 2 за простоту замены дисплея, 1 балл из 2 за простоту замены батареи, 1 балл из 2 за простоту замены остальных частей.

Напомним, что OnePlus 10R 5G работает на процессоре MediaTek Dimensity 8100 Max, объём оперативной памяти составляет у аппарата 8 или 12 ГБ, постоянной - 128 или 256 ГБ, ёмкость аккумулятора - 5000 мА*ч. Оснащён смартфон и AMOLED-экраном с диагональю 6,7 дюйма и частотой обновления 120 Гц, основной камерой с разрешением 50 МП, фронтальной в 16 МП, макрообъективом и сверхширокоугольным модулем.

Также, по оценкам эксперта, 4,5 баллов получил за ремонтопригодность Realme 9 Pro Plus, 5,5 баллов - Xiaomi Poco M4 5G, 6 баллов - Samsung Galaxy M23 5G.

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