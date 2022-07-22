Не хотят продавать: пять самых популярных смартфонов на руках у россиян

При этом отмечается, что по сравнению с прошлым годом доля Xiaomi и Apple растет, чего не скажешь про Huawei, у которой этот показатель, наоборот, снижается.

Популярность смартфонов Samsung среди россиян главный редактор Ferra.ru Евгений Харитонов объясняет доверием к бренду. По его словам, это единственный производитель, который “дожил со времен «полифонических» кнопочных телефонов до современной эпохи и при этом продолжает выпускать смартфоны во всех ценовых сегментах”.

При этом востребованность смартфонов Xiaomi в России объясняется по-другому.