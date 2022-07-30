Не многовато ли? Новый смартфон-раскладушка Samsung выйдет более чем в 70 цветовых комбинациях

Официальный запуск Galaxy Z Flip 4 запланирован на 10 августа вместе с серией Fold 4 и Galaxy Watch 5. Однако Samsung уже случайно опубликовала полный список всех цветовых комбинаций для первого смартфона.

Основных цветов будет четыре: голубой, фиолетовый, графитовый, розовое золото. Однако будет ещё возможность купить смартфон в индивидуальной расцветке. Это расширит выбор до более чем 70 опций.