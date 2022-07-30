Не многовато ли? Новый смартфон-раскладушка Samsung выйдет более чем в 70 цветовых комбинациях

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Не многовато ли? Новый смартфон-раскладушка Samsung выйдет более чем в 70 цветовых комбинацияхВыбирай что хочешь
Издание 9to5google подтвердило, что новый складной смартфон Samsung Galaxy Z Flip 4 выйдет в более чем 70 различных цветовых комбинациях.
Официальный запуск Galaxy Z Flip 4 запланирован на 10 августа вместе с серией Fold 4 и Galaxy Watch 5. Однако Samsung уже случайно опубликовала полный список всех цветовых комбинаций для первого смартфона.
Основных цветов будет четыре: голубой, фиолетовый, графитовый, розовое золото. Однако будет ещё возможность купить смартфон в индивидуальной расцветке. Это расширит выбор до более чем 70 опций.
Samsung предложит чёрную, серебристую и золотую рамки. Они могут комбинироваться с пятью различными цветовыми решениями: зелёным, синим, красным, жёлтым, белым. В эти цвета можно покрасить как верх, так и низ корпуса. Всего будет 23 возможных цветовых комбинации с каждой рамкой. В итоге выйдет 71 индивидуальный дизайн для Galaxy Z Flip 4.