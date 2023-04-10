Не покупайте базовый Xiaomi Redmi Note 12. Он гораздо хуже, чем вы ожидали

В выпуске на YouTube-канале Quke.ru эксперт рассказал о плюсах и минусах Xiaomi Redmi Note 12 и о том, почему его брать не стоит сейчас вообще. И речь идёт именно о Redmi Note 12 4G, так как ещё существует версия 5G.

Внешний вид у Note 12 4G остался примерно таким же, как у Note 11 и Note 10S. В комплекте со смартфоном идёт силиконовый чехол, на экран сразу наклеена плёнка. Также в коробке вы найдёте зарядку в 33 Вт, провод USB-C. Оснащён телефон и разъёмом для наушников.

Экран у этого смартфона для недорогой модели - неплохой. Диагональ здесь - 6,7 дюйма, AMOLED-матрица, частота обновления 120 Гц. Однако сам по себе телефон не особо мощный, поэтому высокая частота развёртки просто дополнительно его нагружает. Из минусов - это сильный ШИМ, не особо большая пиковая яркость.

Что касается процессора, то на Xiaomi Redmi Note 12 стоит Snapdragon 685 (4/6 ГБ). В AnTuTu набирает он только 280 тысяч баллов. И это довольно средний показатель для цены смартфона. Работает телефон также довольно медленно. Для игр мощности и оперативной памяти всё же будет немного недоставать.

Объём аккумулятора у Redmi Note 12 составляет 5000 мА*ч. Зарядка в комплекте идёт мощностью в 33 Вт. Хватит вам телефона на два-три дня точно. Полностью заряжается он примерно за 1 час 10 минут.