Не слышали об игровом смартфоне Lenovo Legion? А он есть, и довольно неплох

Ведущий YouTube-канала Mobiltelefon.ru протестировал в играх и в повседневных задачах игровой Lenovo Legion Y90. В целом для геймеров это устройство точно подойдёт.

Если говорить о характеристиках, то они у Lenovo Legion Y90 примерно такие же, как, например, у топовой модели Samsung. Это и высокая частота обновления экрана, и стереозвук, и многое другое. Однако, по словам эксперта, каждый компонент смартфона Lenovo Legion Y90 на 100 % отрабатывает его стоимость.

Внешний вид у Legion Y90 действительно очень странный. Тем не менее спроектирован смартфон таким образом, чтобы им было максимально удобно пользоваться в горизонтальном положении.

По звуку этот смартфон тоже отличается от аналогов. Воспроизводит его он объёмно, то есть как маленькая колонка.

Есть у Legion Y90 также два курка для игр. Правда, они сенсорные. Кроме того, сканер отпечатка пальцев у него срабатывает с некоторой задержкой.

В комплекте со смартфоном вы получаете документацию, чехол, скрепку, кабель, блок питания в 68 Вт.

Объём аккумулятора составляет у Legion Y90 5600 мА*ч. Производитель обещает, что до 100 % зарядится аппарат за 35 минут - на деле ему нужно 36 минут. Подробнее об автономности вы можете увидеть информацию на изображениях ниже.