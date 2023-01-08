Не слышали об игровом смартфоне Lenovo Legion? А он есть, и довольно неплох

Не слышали об игровом смартфоне Lenovo Legion? А он есть, и довольно неплохЕсли вы любите мобильные игры, то присмотритесь к нему
В выпуске на YouTube-канале Mobiltelefon.ru эксперт рассказал о плюсах и минусах нового Lenovo Legion Y90. Приобрести этот смартфон сейчас можно примерно за 35 тысяч рублей.
Фото: Mobiltelefon.ru
Ведущий YouTube-канала Mobiltelefon.ru протестировал в играх и в повседневных задачах игровой Lenovo Legion Y90. В целом для геймеров это устройство точно подойдёт.
Если говорить о характеристиках, то они у Lenovo Legion Y90 примерно такие же, как, например, у топовой модели Samsung. Это и высокая частота обновления экрана, и стереозвук, и многое другое. Однако, по словам эксперта, каждый компонент смартфона Lenovo Legion Y90 на 100 % отрабатывает его стоимость.
Внешний вид у Legion Y90 действительно очень странный. Тем не менее спроектирован смартфон таким образом, чтобы им было максимально удобно пользоваться в горизонтальном положении.
По звуку этот смартфон тоже отличается от аналогов. Воспроизводит его он объёмно, то есть как маленькая колонка.
Есть у Legion Y90 также два курка для игр. Правда, они сенсорные. Кроме того, сканер отпечатка пальцев у него срабатывает с некоторой задержкой.
В комплекте со смартфоном вы получаете документацию, чехол, скрепку, кабель, блок питания в 68 Вт.
Объём аккумулятора составляет у Legion Y90 5600 мА*ч. Производитель обещает, что до 100 % зарядится аппарат за 35 минут - на деле ему нужно 36 минут. Подробнее об автономности вы можете увидеть информацию на изображениях ниже.
Диагональ экрана равняется у Legion Y90 6,92 дюйма. Он имеет AMOLED E4-матрицу, разрешение 2460x1080, частоту обновления до 144 Гц, тач - 720 Гц. Сам по себе смартфон узкий, поэтому держать в одной руке его в целом комфортно. Он обладает пятью режимами работы, и лучше всего выбирать авто (при котором частота обновления будет автоматически подстраиваться под потребности).
Что касается камеры, то у этого устройства три модуля. Это основная камера в 64 МП, ультраширокоугольная в 13 МП, селфи в 16 МП. Снимают они неплохо, но шедевров, как и от любого игрового смартфона, вам не стоит ожидать. Примеры фото - ниже.
Видео вы записывать на Legion Y90 сможете даже в 8К (ещё есть возможность снимать в 4К 30 к/с и 60 к/с). А ещё у него есть интересный режим под названием «Режиссёр», благодаря которому вы сможете переключаться между камерами прямо во время съёмки.
Процессор стоит на Legion Y90 - Snapdragon 8 Gen 1. Есть версии смартфона с вариантами ОЗУ 12/16/18 ГБ, постоянной памяти - 256 ГБ/512 + 128 SSD RAID 0. Есть у устройства и режим продува, чтобы избавиться от пыли на вентиляционных отверстиях. Результаты тестирования в бенчмарках вы можете увидеть ниже.
В Genshin Impact с максимальной графикой и с 60 к/с спустя полчаса смартфон нагрелся, но не до обжигающей температуры (до 46 градусов). Кроме того, яркость из-за нагрева не понижалась. Частота кадров держалась в районе от 41 до 60 к/с.
Call of Duty Mobile шла с 90 к/с, но не на максимальной графике. Играть в неё довольно приятно, а отзывчивость - очень хорошая за счёт тача в 720 Гц.
Игра «Мир танков» запускалась с FPS 120 к/с. Яркость при этом не снижалась и играть было абсолютно комфортно.
PUBG Mobile шла с ультра-пресетом. Получить в этой игре вы сможете 60 к/с. Также у вас будет возможность настроить триггеры по своему усмотрению.
Эмуляция God of War запускалась в FPS 60 к/с. Но временами в ней встречались рывки.
Half-Life 2 для ПК в разрешении Full HD+ на очень высоких настройках графики. Удивительно, но игра шла на смартфоне у ведущего лучше, чем на его компьютере.
Тем не менее есть один подвох. Телефон Lenovo Legion Y90 предназначен для жителей Китая. Поэтому русского языка на этом смартфоне нет. Но у него всё же есть предустановленные Google-сервисы.
Вывод
Lenovo Legion Y90 - это смартфон, отлично подходящий для игр. Это видно и по дизайну, и по производительности аппарата в различных играх, и по расположению стереодинамиков, и по работе системы охлаждения. В автоматическом режиме вы можете просто запустить на нём любую игру и спокойно её проходить, ничего не настраивая дополнительно. Да и стоимость у него вполне доступная для смартфона.