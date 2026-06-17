Не Sony единой: представлен флагманский смартфон японской Sharp

Экран 6,5-дюймовый OLED с разрешением 2340×1080. Яркость достигает 3600 нит. Фронтальная камера на 50,3 мегапикселя.

Есть тройная основная камера, созданная при участии знаменитой Leica. В неё входят: основной модуль на 50,3 Мп, сверхширокоугольный на 50,3 Мп и телеобъектив на 38,5 Мп.

Внутри процессор Snapdragon 8s Gen 4, 12 ГБ оперативной памяти и 512 ГБ встроенной. Батарея ёмкостью 5100 мА·ч поддерживает зарядку мощностью 36 Вт. Есть поддержка Bluetooth 6.0 и Wi-Fi 7. Корпус защищён от пыли и воды (IPX5, IPX8, IPX9 и IP6X).

Дизайн аппарата выполнен в минималистичном стиле. Доступны три цвета: тёмно-синий, жёлто-кремовый и терракотово-красный. Добавлен световой индикатор в блоке камеры. Он может гореть восемью разными цветами.