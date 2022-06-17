Не только Европа: США тоже заставят Apple продавать iPhone с USB-разъёмом

Данный законопроект ЕС особенно касается Apple, которая до сих пор оснащала свои смартфоны фирменным разъёмом Lightning. Теперь, похоже, против компании восстала собственная страна. Сенаторы США считают, что отсутствие единого стандарта приводит к увеличению объёма электронных отходов и ущербу для окружающей среды, а также является бременем для потребителей.

«Мы призываем вас последовать примеру ЕС, разработав комплексную стратегию по устранению ненужных потребительских расходов, уменьшению количества электронных отходов и восстановлению здравомыслия и определённости в процессе покупки новой электроники», — цитируют СМИ сенаторов.

Ранее сообщалось, что Apple планирует перейти на разъём USB-C для iPhone 15 в 2023 году. Однако конечная цель компании — сделать iPhone полностью без портов.