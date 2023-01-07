Не только лицо, палец и пароль: Google нашла ещё один способ разблокировать телефон

12:14, 07 января 2023
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Не только лицо, палец и пароль: Google нашла ещё один способ разблокировать телефонС помощью часов
Google представила на выставке CES 2023 новую технологию разблокировки смартфона Watch Unlock. Как можно догадаться, она использует часы для того, чтобы разблокировать телефон.
Фото: androidpolice
В Android 13 был представлен API Active Unlock. Технология требует аутентификации на часах, поэтому телефон остаётся разблокированным только до тех пор, пока вы активно носите умные часы. В сочетании с Google Pixel Watch эта функция называется Watch Unlock. Она выступает в качестве запасного варианта, когда разблокировка по лицу или отпечатку пальца не работает.
Во время CES 2023 Google продемонстрировала эту функцию на своём стенде. Стало понятно, что для разблокировки телефона нужно просто поднести часы.