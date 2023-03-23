Телефоны
17:09, 23 марта 2023
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Не только Луну: Samsung добавила на фото 7-месячного ребенка зубы, которых там не было

Телефон точно знает, чего не хватает

Помните как Samsung поймали за дорисовыванием Луны на фотографиях со смартфоно Galaxy S? Так вот, пользователь Сети заметил, что ПО компании добавило зубы на фотографии его семимесячной дочери.

Не только Луну: Samsung добавила на фото 7-месячного ребенка зубы, которых там не было

Фото: @earcity / Twitter

Он недавно приобрел S23 Ultra и решили опробовать функцию Remaster в галерее смартфона. Ниже (и выше) вы можете увидеть результат работы этой функции. В принципе ПО справилось неплохо с улучшением фотографий. Если бы не одно “но”: смартфон не понял, что делать со ртом ребенка, в котором виднелся кончик языка, поэтому он просто нарисовал там… зубы.

Не только Луну: Samsung добавила на фото 7-месячного ребенка зубы, которых там не было

@earcity / Twitter

Он решил проверить функцию на другой фотографии и получил тот же результат. The Verge обратилось в Samsung, но ответа пока что не последовало.

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