Не только Луну: Samsung добавила на фото 7-месячного ребенка зубы, которых там не было

Он недавно приобрел S23 Ultra и решили опробовать функцию Remaster в галерее смартфона. Ниже (и выше) вы можете увидеть результат работы этой функции. В принципе ПО справилось неплохо с улучшением фотографий. Если бы не одно “но”: смартфон не понял, что делать со ртом ребенка, в котором виднелся кончик языка, поэтому он просто нарисовал там… зубы.