Не только Луну: Samsung добавила на фото 7-месячного ребенка зубы, которых там не было

17:09, 23 марта 2023
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Не только Луну: Samsung добавила на фото 7-месячного ребенка зубы, которых там не былоТелефон точно знает, чего не хватает
Помните как Samsung поймали за дорисовыванием Луны на фотографиях со смартфоно Galaxy S? Так вот, пользователь Сети заметил, что ПО компании добавило зубы на фотографии его семимесячной дочери.
Фото: @earcity / Twitter
Он недавно приобрел S23 Ultra и решили опробовать функцию Remaster в галерее смартфона. Ниже (и выше) вы можете увидеть результат работы этой функции. В принципе ПО справилось неплохо с улучшением фотографий. Если бы не одно “но”: смартфон не понял, что делать со ртом ребенка, в котором виднелся кончик языка, поэтому он просто нарисовал там… зубы.
Он решил проверить функцию на другой фотографии и получил тот же результат. The Verge обратилось в Samsung, но ответа пока что не последовало.