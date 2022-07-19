Не захотела ремонтировать поцарапанные смартфоны: Xiaomi оштрафовали в Италии

Итальянское антимонопольное ведомство постановило, что компания незаконно отказывалась ремонтировать смартфоны с царапинами или другими незначительными дефектами, пока на них распространялась гарантия.

Сообщается, что Xiaomi брала деньги с клиентов после того, как подтверждала, что смартфон находится в хорошем состоянии. По закону же компания не должна была брать плату.

Xiaomi уже прокомментировала ситуацию, заявив, что всегда соблюдала местные законы и правила и сейчас расследует инцидент.