Не захотела ремонтировать поцарапанные смартфоны: Xiaomi оштрафовали в Италии

Сегодня в 11:00
1 мин.
Не захотела ремонтировать поцарапанные смартфоны: Xiaomi оштрафовали в ИталииКомпания расследует ситуацию
Итальянские власти оштрафовали китайского производителя смартфонов Xiaomi. Он должен выплатить 3,2 миллиона евро.
Итальянское антимонопольное ведомство постановило, что компания незаконно отказывалась ремонтировать смартфоны с царапинами или другими незначительными дефектами, пока на них распространялась гарантия.
Сообщается, что Xiaomi брала деньги с клиентов после того, как подтверждала, что смартфон находится в хорошем состоянии. По закону же компания не должна была брать плату.
Xiaomi уже прокомментировала ситуацию, заявив, что всегда соблюдала местные законы и правила и сейчас расследует инцидент.