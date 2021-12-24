Неанонсированный флагман Xiaomi 12 Pro показали на видео накануне анонса

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Неанонсированный флагман Xiaomi 12 Pro показали на видео накануне анонсаОсталось только дождаться этого самого анонса
Уже совсем скоро, 28 декабря, Xiaomi проведёт масштабную презентацию. На ней от компании ждут в первую очередь анонс флагманской линейки Xiaomi 12.
И вот, накануне мероприятия, в сети появилось видео, на котором демонстрируется качественный рендер Pro-версии смартфона. Его созданием занимался популярный интернет-дизайнер Technizo Concept в сотрудничестве с ресурсом LetsGoDigital.
На данный момент на видео демонстрируется максимально близкий к слухам и утечкам телефон.
Напомним, что ранее инсайдеры рассказывали, что в основу Xiaomi 12 Pro ляжет чип Snapdragon 8 Gen 1, который компании удалось «обуздать», из-за чего аппарат не перегревается. Это же подтвердил и глава Xiaomi Лэй Цзюнь.
Также устройству приписывают 6,28-дюймовый AMOLED-дисплей с переменной частотой обновления до 120 Гц, 50 Мп главную камеру с оптической стабилизацией изображения и быструю зарядку на 120 Вт.
Источник: LetsGoDigital