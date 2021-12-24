Неанонсированный флагман Xiaomi 12 Pro показали на видео накануне анонса

И вот, накануне мероприятия, в сети появилось видео, на котором демонстрируется качественный рендер Pro-версии смартфона. Его созданием занимался популярный интернет-дизайнер Technizo Concept в сотрудничестве с ресурсом LetsGoDigital.

На данный момент на видео демонстрируется максимально близкий к слухам и утечкам телефон.