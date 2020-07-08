Неанонсированный флагманский смартфон Samsung впервые показали на видео

Видеоролик появился на YouTube-канале Jimmy is Promo. Устройство в руках блогера имеет модельный номер SM-N986U и работает под управлением Android 10 с фирменной оболочкой One UI 2.5.

Из видео понятно, что в Galaxy Note 20 Ultra отсек для стилуса и динамик находятся слева от разъёма для зарядки. В предыдущих моделях он размещался справа. Сам S Pen остался таким же, как раньше. Есть информация о том, что стилус может выступать в качестве указки, которая позволит перемещать курсор по экрану на расстоянии.

Задняя панель у Note 20 Ultra совершенно не похожа на панель прошлогоднего Note 10. Модуль камеры у новинки массивен и выступает над корпусом.

Отмечается, что в грядущей флагманской линейке будет две модели: Samsung Galaxy Note 20 и Samsung Galaxy Note 20 Ultra. Презентация смартфонов ожидается 5 августа 2020 года.