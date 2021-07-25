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Сегодня в 14:26

Недорогие модели iPhone, Samsung и OnePlus сравнили по качеству камер

При плохом освещении всех обыграл iPhone
OnePlus Nord 2 сравнили с Samsung Galaxy A52 и Apple iPhone SE по качеству камеры. Все эти модели можно назвать смартфонами среднего уровня с ценой $400-$500.
Недорогие модели iPhone, Samsung и OnePlus сравнили по качеству камер

Тестировщики сделали на эти смартфоны несколько фотографий в дневном свете, при низком освещении, на ультраширокоуголку и фронтальную камеру. Также были записаны несколько видеороликов.

Стоит отметить, что по аппаратной части iPhone SE самый скромный из всех. У него лишь одна основная камеру, нет сверхширокоугольного объектива. У Nord 2 и Galaxy A52 есть как основная, так и ультраширокоугольные камеры, а также чёрно-белая камера (Nord), макрокамера (A52) и датчик глубины (A52).

При дневном освещении авторов впечатлил OnePlus Nord 2:

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OnePlus Nord 2

Фото: PhoneArena

При съёмке почти вечером лучшие фото выдал iPhone SE.

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OnePlus Nord 2

Фото: PhoneArena

Ночная съёмка тоже показала преимущества iPhone SE:

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OnePlus Nord 2

Фото: PhoneArena

Авторы в итоге пришли к выводу, что Nord 2 всё же способен делать более красивые фото, чем конкуренты. Также у него хорошо получаются видеозаписи. Однако есть у смартфона и минусы: плохо снимает обычные лампы, некоторые фото получаются слишком обработанными или резкими.