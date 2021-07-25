Недорогие модели iPhone, Samsung и OnePlus сравнили по качеству камер

Недорогие модели iPhone, Samsung и OnePlus сравнили по качеству камерПри плохом освещении всех обыграл iPhone
Тестировщики сделали на эти смартфоны несколько фотографий в дневном свете, при низком освещении, на ультраширокоуголку и фронтальную камеру. Также были записаны несколько видеороликов.
Стоит отметить, что по аппаратной части iPhone SE самый скромный из всех. У него лишь одна основная камеру, нет сверхширокоугольного объектива. У Nord 2 и Galaxy A52 есть как основная, так и ультраширокоугольные камеры, а также чёрно-белая камера (Nord), макрокамера (A52) и датчик глубины (A52).
При дневном освещении авторов впечатлил OnePlus Nord 2:
При съёмке почти вечером лучшие фото выдал iPhone SE.
Ночная съёмка тоже показала преимущества iPhone SE:
Авторы в итоге пришли к выводу, что Nord 2 всё же способен делать более красивые фото, чем конкуренты. Также у него хорошо получаются видеозаписи. Однако есть у смартфона и минусы: плохо снимает обычные лампы, некоторые фото получаются слишком обработанными или резкими.