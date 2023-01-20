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18:34, 20 января 2023
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Недорогие популярные смартфоны серии Realme 10 Pro представят в России уже 7 февраля

Расскажем все подробности после презентации

Realme пообещала уже скоро представить в России новую серию смартфонов realme 10 Pro. Это устройства среднего класса с изогнутым 120-Гц дисплеем.

Недорогие популярные смартфоны серии Realme 10 Pro представят в России уже 7 февраля

Фото: Realme

Вышеупомянутые характеристики относятся к старшей модели realme 10 Pro+. Утверждается, что для разработки изогнутого дисплея компания инвестировала 15 млн долларов. В основе смартфона лежит процессор MediaTek Dimensity 1080, камера состоит из трёх модулей, один из которых 108-Мп, ёмкость аккумулятора составляет 5000 мАч.

Другие подробности о новинках Realme расскажет 7 февраля.

Источник:Realme
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