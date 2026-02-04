Телефоны
Опубликовано 04 февраля 2026, 22:34
Недорогие раскладушки Motorola Razr 2024 начали обновлять до Android 16

Первыми обновление, внезапно, получили канадцы
Motorola начала обновлять до Android 16 смартфоны Razr 2024. Первые пользователи, как пишут СМИ, заметили обновление в Канаде. Оно выходит под номером прошивки W1UX36H.72−45−4 и весит около 2 ГБ.
© Motorola

Android 16 стал вторым крупным обновлением ОС для Razr 2024. В будущем смартфон получит ещё одно обновление, а затем будет продолжать получать только обновления безопасности.

Пока обновление доступно не во всех странах, но в ближайшее время это исправят. Проверить его наличие можно в настройках телефона в разделе «Обновление системы». Перед установкой рекомендуется освободить достаточно памяти и зарядить смартфон как минимум до 40%.

Android 16 приносит несколько полезных улучшений. Все режимы, такие как «Не беспокоить», «Сон» и «Вождение», теперь собраны в одном разделе, а пользователь может создавать собственные режимы под разные ситуации. Подключение к Wi-Fi и раздаче интернета стало проще — при использовании одного Google-аккаунта пароль больше не нужен.

Также улучшена поддержка слуховых аппаратов, работающих по Bluetooth. Помимо этого, обновление повышает безопасность, улучшает производительность, исправляет ошибки и т. д.