Недорогие раскладушки Motorola Razr 2024 начали обновлять до Android 16

Android 16 стал вторым крупным обновлением ОС для Razr 2024. В будущем смартфон получит ещё одно обновление, а затем будет продолжать получать только обновления безопасности.

Пока обновление доступно не во всех странах, но в ближайшее время это исправят. Проверить его наличие можно в настройках телефона в разделе «Обновление системы». Перед установкой рекомендуется освободить достаточно памяти и зарядить смартфон как минимум до 40%.

Android 16 приносит несколько полезных улучшений. Все режимы, такие как «Не беспокоить», «Сон» и «Вождение», теперь собраны в одном разделе, а пользователь может создавать собственные режимы под разные ситуации. Подключение к Wi-Fi и раздаче интернета стало проще — при использовании одного Google-аккаунта пароль больше не нужен.

Также улучшена поддержка слуховых аппаратов, работающих по Bluetooth. Помимо этого, обновление повышает безопасность, улучшает производительность, исправляет ошибки и т. д.