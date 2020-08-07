Недорогие смартфоны Apple, Google и OnePlus сравнили по качеству камеры

Обзор опубликовали на YouTube-канале The Tech Chap. Авторы ролика попытались выяснить, какой из смартфонов снимает лучше.

С первых кадров можно оценить качество видеосъёмки iPhone SE (2020), Google Pixel 4a и OnePlus Nord. У iPhone картинка кажется слишком «красной». Особенно разница между тем, как снимают смартфоны, заметна при плохом освещении. На фоне конкурентов лучше всего выглядит Pixel 4a.

Что касается фотографий, то надо понимать, что у iPhone SE нет ночного режима, поэтому при плохом освещении он явно проигрывает конкурентам. У OnePlus Nord картинка получается более контрастной и насыщенной, что может кого-то оттолкнуть. Смартфоны также протестировали на съёмке звёздного неба. Тут у Pixel 4a есть явное преимущество в виде поддержки астрофотографии. В целом, именно смартфон показал наилучшие результаты в сравнении.